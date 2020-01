OL : Toko-Ekambi est à Lyon, accord imminent !

Dans : OL.

En quête d’un renfort offensif cet hiver, l’Olympique Lyonnais a très largement avancé ses pions dans les dossiers Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere.

Cette semaine devrait, sauf retournement de situation, être marquée par la venue d’un joueur à l’OL au minimum. L’heureux élu pourrait bien être l’attaquant de Villarreal, qui s’entraîne en solo à Paris depuis ce week-end et qui serait même déjà arrivé à Lyon ce lundi selon Mohamed Toubache-Ter. Et pour cause, Super Deporte assure en ce début de semaine que l’international camerounais attend avec grande impatience que les deux clubs trouvent un terrain d’entente, chose qui n’est pas encore faite.

Villarreal réclamait initialement 25 ME

Il faut dire qu’initialement, les positions de Lyon et de Villarreal étaient très éloignées. En effet, la première offre de Lyon se situait à 12 ME selon le média espagnol, quand le sous-marin jaune réclamait la coquette somme de 25 ME pour l’ancien attaquant polyvalent d’Angers. Après des négociations acharnées, il semblerait qu’un accord ne soit plus si lointain, les deux parties ayant fait un effort considérable en envisageant un deal à 20 ME. Reste désormais à ficeler définitivement un accord sur la forme du transfert puisque, comme indiqué par Jean-Michel Aulas sur Twitter la semaine dernière, Lyon aimerait un prêt sans obligation d’achat tandis que Villarreal souhaite vendre définitivement son attaquant aux 6 buts en Liga depuis le début de la saison. Le dossier Karl Toko-Ekambi a donc bien avancé, l'attaquant ayant même, à priori, passé sa visite médicale.