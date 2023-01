OL : Toko-Ekambi à Rennes, la rumeur choc du mercato

Dans : OL.

L'OL devrait vivre une fin de mercato hivernal mouvementée. Si des joueurs sont espérés du côté des arrivées, le club rhodanien pourrait aussi se débarrasser de certains éléments.

En énorme crise de résultats, l'OL compte bien s'activer dans les prochains jours sur le marché des transferts. La récente défaite à domicile face au RC Strasbourg a logiquement provoqué la colère des fans rhodaniens, qui demandent du changement. Selon Foot Mercato, John Textor et Jean-Michel Aulas vont prendre en main la suite du mercato afin de renforcer l'effectif de Laurent Blanc. Mais des départs ne sont pas non plus à écarter. Surtout qu'un joueur semble avoir atteint le point de non-retour avec l'OL : Karl Toko-Ekambi. Sorti sous les insultes et les sifflets samedi dernier lors de la réception de Strasbourg, le Camerounais ne manque en tout cas pas de courtisans si l'on en croit les dernières informations de L'Equipe.

Toko-Ekambi, par ici la sortie ?

Je vais me faire des ennemis.. mais j'ai quand même de la peine pour Toko Ekambi..

Ça reste un être humain.. pic.twitter.com/iu3iFgCbL7 — Yo (@JugadorSeven) January 14, 2023

En effet, le média sportif indique ces dernières heures que Karl Toko-Ekambi fait partie des pistes étudiées par le Stade Rennais pour combler les blessures de Martin Terrier et d’Arnaud Kalimuendo. Le joueur de l'OL avait signé dans le Rhône lorsque Florian Maurice était encore en poste à Lyon. La présence du dirigeant à Rennes pourrait permettre d'accélérer le dossier. En fin de contrat en juin 2024 avec l'Olympique Lyonnais, Toko-Ekambi est estimé à près de 10 millions d'euros. Reste à savoir si Laurent Blanc validerait ce départ, alors que son secteur offensif a déjà du mal à se montrer efficace depuis sa prise en main du club lyonnais. Cependant, un départ du joueur de 30 ans pourrait aussi permettre d'apaiser certaines tensions, notamment avec les supporters. Du côté de Rennes, le recrutement de Toko-Ekambi serait sans doute une belle pioche avec un joueur qui connait bien la Ligue 1 et qui pourrait s'épanouir au sein d'un collectif bien mieux huilé que celui de l'OL.