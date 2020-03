OL : Toko-Ekambi à Lyon, un super agent a aidé Aulas

Dans : OL.

Durant le mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais s’est montré particulièrement actif au mercato en recrutant Bruno Guimaraes, mais également Karl Toko-Ekambi.

Avec deux buts inscrits en huit matchs de Ligue 1 disputés sous les couleurs de l’OL, le Camerounais s’est avéré être un précieux atout offensif pour Rudi Garcia. Titulaire en puissance avant l’interruption des compétitions, l’ancien attaquant du SCO d’Angers s’est parfaitement intégré. Il faut dire que dans la capitale des Gaules, le natif de Paris a retrouvé quelques vieilles connaissances. Des anciens adversaires en Ligue 1… mais également un ancien coéquipier. Effectivement, Karl Toko-Ekambi a évolué au côté de Jeff Reine-Adelaïde à Angers.

Et dans une interview accordée à Foot Mercato, le milieu de terrain de l’OL a confié qu’il avait joué un rôle dans le transfert de Karl Toko-Ekambi. « J’ai retrouvé Karl après deux ans (sourires). On avait commencé à discuter en novembre ou décembre, avant que je me blesse, au sujet de sa venue. Il avait vraiment envie de venir. Je suis très heureux de le revoir et il fait beaucoup de bien à l’équipe » a indiqué Jeff Reine-Adelaïde, qui n’a malheureusement pas eu l’occasion de jouer avec Karl Toko-Ekambi à Lyon en raison de sa rupture des ligaments croisés face à Rennes, le 15 décembre au Groupama Stadium. Et pour l’heure, il n’est pas totalement certain que les deux hommes évoluent un jour ensemble sous le maillot de l’OL puisque Toko-Ekambi n’est que prêté avec option d’achat par Villarreal. Et pour rappel, le transfert de l’attaquant camerounais à Lyon ne sera automatique qu’en cas de qualification des Gones pour une coupe d’Europe à l’issue de la saison…