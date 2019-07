OL : Thiago Mendes a un seul gros doute à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Recruté par l’Olympique Lyonnais pour 25 ME en provenance de Lille, Thiago Mendes est présenté par les médias comme la future sentinelle de Sylvinho au sein du 4-3-3 de ce dernier. Mais pour certains supporters, il n’est pas impossible que le Brésilien soit utilisé dans un rôle de milieu relayeur, afin de combler le départ de Tanguy Ndombele pour Tottenham. Interrogé par le site officiel de l’Olympique Lyonnais, l’ancien joueur du LOSC n’a pas éclairci ce point. Pour la simple et bonne raison que lui-même ne sait pas où il sera utilisé à Lyon…

« Vais-je jouer milieu défensif ou relayeur ? Moi ce que je veux c’est jouer, et aider mes coéquipiers. On va discuter pour savoir quelle est la meilleure solution pour moi. Mais moi ça m’importe peu » a confié Thiago Mendes, lequel a témoigné de son plaisir d’être à Lyon. « Dès mon arrivée Gare de Lyon, les supporters étaient là. Ça montre la grandeur de ce club Lyonnais. J’espère leur retourner cette confiance. Je réalise aussi un rêve en jouant dans un des plus grands clubs d’Europe. Il faut que tout le monde se rende compte que revêtir ce maillot de l’OL, ça implique beaucoup de responsabilités. Il faut essayer de gagner des titres, d’atteindre des finales pour honorer ce maillot » s’est enthousiasmé Thiago Mendes, dont le discours va plaire aux fans de l’Olympique Lyonnais.