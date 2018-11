OL : « Dembélé n’est pas aidé à Lyon », son entourage balance

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Pas vraiment au niveau espéré contre Saint-Etienne, Moussa Dembélé interroge à l’Olympique Lyonnais.

Recruté pour 22ME en provenance du Celtic Glasgow cet été, l’international espoirs français n’a pas le rendement espéré avec seulement 4 buts inscrits toutes compétitions confondues. Dans son entourage, on accuse notamment les joueurs offensifs de l’OL de ne pas faire grand-chose pour aider le natif de Pontoise à s’adapter. Le style de jeu de Bruno Genesio est également pointé du doigt pour expliquer les difficultés du Lyonnais.

« Pour s'exprimer, il a besoin d'espaces et de profondeur. À Lyon il n'est pas très aidé, les joueurs portent beaucoup le ballon mais il sera mieux servi par la suite. Il a besoin d'automatismes » explique notamment à Goal son ami d’enfance Dylan Batubinsika, formé avec lui au Paris Saint-Germain. « Le système en 3-5-2 est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Ça lui permet de jouer plus souvent parce qu'il y a deux attaquants, mais cela réduit l'activité sur les côtés et densifie l'axe » reprend-t-on également dans son entourage. En clair, Bruno Genesio n’a pas du tout trouvé la bonne formule pour faire briller Moussa Dembélé pour l’instant. Et ce n’est pas avec le match contre Manchester City que cela va évoluer puisque l’attaquant de 22 ans devrait débuter sur le banc.