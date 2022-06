OL : Textor refuse de couper les têtes à Lyon

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

John Textor est devenu ce mardi le nouvel actionnaire principal de l'OL. Avec ses fonds, il va changer le quotidien de Lyon et pourquoi pas tout de suite avec la question de l'entraîneur. Toutefois, Peter Bosz peut être rassuré, son sort ne dépend pas encore de l'Américain.

Ce mardi 21 juin 2022 est à marquer d'une pierre blanche à l'OL. L'arrivée de John Textor comme nouveau propriétaire du club ouvre un nouveau chapitre très important dans l'histoire du club créé en 1950. Surtout, après 35 années, Jean-Michel Aulas n'est plus le seul maître à bord du vaisseau OL. Il n'est en tout cas plus l'actionnaire majoritaire et cela peut impliquer une dépendance en matière de décisions. Notamment sur la question de l'entraîneur qui va incarner le début du nouveau projet. Peter Bosz avait été conforté par le président Aulas en fin de saison dernière mais John Textor pouvait éventuellement en décider autrement.

Aulas a la main sur le destin de Bosz

En effet, à Botafogo, John Textor avait viré d'entrée le titulaire du poste Enderson Moreira malgré un titre de champion de deuxième division et la promotion en première division qui allait avec. C'est ainsi que Peter Bosz se retrouve sur un siège éjectable dès les premières heures de l'ère Textor. Son faible bilan comptable et la huitième place de la saison passée pouvant effrayer le nouvel homme fort du club.

🚨 Jean-Michel Aulas et John Textor présentent le nouveau projet de l'Olympique Lyonnais 🔴🔵



➡️ https://t.co/PJIdDbhl7d pic.twitter.com/59Lo56uJUl — Olympique Lyonnais (@OL) June 21, 2022

Pourtant, il n'en sera rien. John Textor ne compte pas interférer dans le choix de Jean-Michel Aulas de conserver Peter Bosz dans le futur. « Je ne prends pas parti dans les questions sur l'entraîneur. C'est Jean-Michel qui prend ces décisions. J'aimerais dire oui (que Bosz sera maintenu) mais si j'avais dit ça on aurait pu croire que j'ai un rôle dans ce genre de décision », a t-il affirmé en conférence de presse pour son arrivée. Voilà qui devrait soulager temporairement le Néerlandais, lequel devra cependant avoir des résultats sous peine d'être écarté très rapidement du nouveau projet.