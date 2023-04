OL : Textor et Cheyrou, il avoue sa peur pour Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a bien du mal à digérer l'incroyable défaite de dimanche soir contre l'Olympique de Marseille. Et ce n'est pas la visite de John Textor qui a rassuré les observateurs et les supporters.

Il reste encore six journées de Ligue 1 à disputer cette saison, et l’OL n’a pas totalement abandonné l’espoir de décrocher un ticket européen. Cependant, la défaite contre l’OM (1-2) relègue l’équipe de Laurent Blanc à six points de Lille, et il faudra tout de même un petit miracle pour que Lyon dépasse le LOSC dans cette dernière ligne droite du Championnat. L’heure du bilan n’est donc pas loin, et pour le club de John Textor il n’est pas bon du tout.

Présent pendant plusieurs jours dans la capitale des Gaules, l’homme d’affaires américain s’est fait très discret dans les médias, se contentant de quelques mots sur Prime Vidéo avant OL-OM. Un petit discours qui s’est voulu résolument optimiste, John Textor étant convaincu qu’il peut ramener l’Olympique Lyonnais au sommet du football français. Pour le rédacteur en chef de SoFoot, tout cela ressemble à du blabla, le nouveau propriétaire des septuples champions de France n’ayant rien dit de ses projets et des idées qui pourraient lui permettre d'affiche un tel optimisme.

L'OL de Textor c'est quoi ?

🗣️ @TellementJPS : "Mais il parle comme un fan ! Ca sonne très creux tout ça. Où sont les leviers ? Je ne sais pas ce qu'il veut faire de l'OL. Il ne veut plus du pôle féminin alors que c'est ce qui marche le mieux..." pic.twitter.com/FJQUdhYBiu — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) April 25, 2023

Au micro d’Europe 1, Javier Prieto Santos a fait part de ses gros doutes sur cet Olympique Lyonnais nouvelle version. « Quand il dit qu’il a envie de revoir Lyon au sommet, John Textor parle comme un fan. Mais qu’est-ce qu’il va faire pour y arriver ? J’ai l’impression que ça sonne très creux. Je n’ai pas vraiment compris ce qu’il veut faire de l’Olympique Lyonnais. L’OL féminine, on a l’impression que ça ne l’intéresse pas alors que c’est le seul pole qui fonctionne bien. Ils ont vendu Malo Gusto à Chelsea, je ne dis pas qu’il est extraordinaire, mais si vous vendez votre ADN et un joueur formé à Lyon alors qu’il n’a joué qu’une saison, ça pose un souci. Et le recrutement qui a été fait par Cheyrou, limite je préfère rappeler tous les anciens du PSG, les ramener à Lyon et ça fera une super équipe », a ironisé le journaliste de SoFoot, pas du tout convaincu que John Textor trouvera la solution.