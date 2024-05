OL ‍: Mohamed Amoura à Lyon, gros coup de froid ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Il y a quelques jours, l’intérêt de l’OL pour Mohamed Amoura était révélé. Une belle piste pour les Gones puisque l’avant-centre algérien vient de claquer 23 buts cette saison à l’Union Saint-Gilloise.

Sur le papier, la piste Mohamed Amoura a tout de la bonne pioche pour l’Olympique Lyonnais, qui va encore chercher à renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato. Après avoir fait venir Malick Fofana, Gift Orban ou encore Saïd Benrahma, le club rhodanien entend bien poursuivre dans cette voie pour bâtir l’effectif le plus compétitif la saison prochaine. Dans cette optique, il n’était pas surprenant de voir l’OL parmi les prétendants de Mohamed Amoura, qui réalise une superbe saison à l’Union Saint-Gilloise en D1 belge.

Auteur de 23 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, l’ancien attaquant de l’ES Sétif a tout pour plaire, ce qui rend ce dossier particulièrement complexe pour Lyon, confronté à une rude concurrence… y compris en Ligue 1. A en croire les informations du journaliste Sacha Tavolieri, c’est actuellement le LOSC qui mène la danse dans ce dossier et qui exerce un intense pressing pour rafler la mise… même si cela pourrait ne pas suffire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par amoura_med.elamine (@amoura_mohammed_el_amine)

« Le LOSC suit avec attention Mohamed Amoura. Considéré un outsider dans ce dossier, les Lillois le considèrent comme une piste concrète et ont ciblé son profil et l’ont déjà visionné à plusieurs reprises… Bon nombre de clubs français, anglais et allemands aussi, d’ailleurs. Lille veut tenter sa chance mais devra vendre avant de se positionner et craint d’arriver… trop tard pour boucler le transfert. Lyon aime et le suit mais c’est pas les plus chauds » a publié le journaliste sur son compte X. Quoi qu’il en soit, le club qui voudra récupérer Mohamed Amoura lors de ce mercato estival devra signer un gros chèque à l’Union Saint-Gilloise puisque Sacha Tavolieri croit savoir qu’aux dernières nouvelles, le club belge ne discutera même pas en-dessous de 15 à 20 millions d’euros pour l’attaquant né à Tahir. La question est maintenant de savoir si l’avant-centre aux 22 sélections avec les Fennecs rejoindra la Ligue 1 la saison prochaine et si oui, quel club.