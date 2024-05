OM ‍: McCourt prêt à dépenser 100 milliards de dollars

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Attendu à Marseille avant la fin du mois de mai, Frank McCourt fourmille d'idées. Le milliardaire américain, propriétaire de l'OM, pourrait frapper un coup digne d'Elon Musk.

Certains se demandaient ce que pouvait faire de ses journées Frank McCourt, lui qui a totalement décidé de réduire drastiquement ses séjours dans le Sud de la France. On connaît désormais la réponse, puisque le très sérieux média en ligne américain Semafor, le propriétaire de l'Olympique de Marseille travaille activement au rachat du célèbre réseau social TikTok. TikTok appartient à une entreprise chinoise, ByteDance, et Joe Biden souhaite que ce réseau social soit racheté par des Américains ou disparaisse, le président des Etats-Unis estimant que l'application diffusant de courtes vidéos est le cheval de Troie de la Chine dans les téléphones de ses utilisateurs américains. Face à cette situation, Frank McCourt souhaite racheter TikTok, mais pour cela, il va devoir réunir des investisseurs, car même s'il est milliardaire, on parle là d'une acquisition monstrueuse.

McCourt veut réunir 100 milliards de dollars

Notre confrère américain, Ben Smith, affirme que le rachat de TikTok pourrait coûter jusqu'à 100 milliards de dollars, ce réseau social réunit 1,5 milliard d'utilisateurs et les marques les plus prestigieuses s'affichent sur TikTok, qui a fait un chiffre d'affaires de 16 milliards en 2023. Pour parvenir à se l'offrir, Frank McCourt compte sur des fonds de pension, des investisseurs publics et privés et plusieurs organismes. Pour cela, le propriétaire de l'Olympique de Marseille veut les convaincre que faire sortir TikTok de Chine et installer la société aux Etats-Unis avec des règles transparentes sur son utilisation et surtout celle des données.

Ce projet mobilise 100% du temps de McCourt, qui va donc faire un séjour express à Marseille pour valider avec Pablo Longoria la nouvelle organisation de l'OM à partir de la saison prochaine, et peut-être être également pour la présentation du nouvel entraîneur. En tout cas, ceux qui se moquaient de l'homme d'affaires bostonien pour son manque d'ambition et de moyens financiers limités vont devoir revoir leur copie. Même si cela ne change évidemment pas grand-chose sur l'avenir du club phocéen.