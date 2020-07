OL : Terrier vendu plutôt que Traoré ? Une grossière erreur de Lyon

Dans : OL.

Depuis plusieurs jours le nom de Martin Terrier circule à Rennes. Mais du côté de Lyon, certains estiment que ce serait une erreur de vendre l'attaquant français au mercato.

Se confiant ce week-end dans Ouest-France, Florian Maurice a reconnu qu’il voulait faire venir Martin Terrier à Rennes, l’ancien patron du recrutement de l’Olympique Lyonnais rappelant, à juste titre, qu’il avait été pour beaucoup dans la signature de l’attaquant à l’OL, et que les qualités de Martin Terrier collaient parfaitement avec ce que le club breton recherchait. Mais même si des rumeurs ont indiqué que le joueur et Rennes avaient déjà trouvé un accord contractuel, pour l’instant le dossier est en stand-by. Cela tombe bien, car pour Sidney Govou, qui s’exprime dans Le Progrès, vendre Martin Terrier lors de ce mercato estival serait une grosse erreur. Et l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a lui une autre idée.

Pour Sidney Govou, l’attaquant français doit vraiment rester et quitte à vendre un attaquant, il propose que ce soit Bertrand Traoré. « Martin Terrier est ainsi en contact avec Rennes. Je serais déçu qu’il parte, car je reste persuadé qu’il peut devenir un énorme joueur s’il est entouré de coéquipiers avec l’esprit club. Son départ ne serait pas un bon coup. Un départ de Traoré, que j’ai pourtant beaucoup défendu, serait moins préjudiciable pour moi qu’un départ de Terrier », explique, dans le quotidien régional, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais. Il n'est toutefois pas certains que Jean-Michel Aulas et Juninho prendront en compte l'avis de Sidney Govou avant de faire des choix lors de ce marché des transferts qui imposé à l'OL de faire aussi des choix économiques.