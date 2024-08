OL ‍: Tanner Tessmann, la fausse bonne affaire ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Sauf retournement de situation, Tanner Tessmann, le milieu de terrain de Venise, sera le dernier renfort du mercato de l'Olympique Lyonnais. De quoi satisfaire Pierre Sage, même si des questions se posent.

Après l'ouragan pris à Rennes, l'entraîneur de l'OL avait réclamé des renforts en milieu de terrain, et ce n'est pas la claque prise au Groupama Stadium contre Monaco qui a fait changer d'avis Pierre Sage. Même si actuellement Lyon paraît avoir des manques un peu partout, malgré des dépenses qui ont franchi la barre des 130 millions d'euros en incluant les options levées cet été, un nouveau joueur devrait donc rapidement débarquer entre Rhône et Saône. On l'a appris samedi, le club de John Textor a trouvé un accord avec Venise pour la signature moyennant 6 millions d'euros de Tanner Tessmann, le jeune milieu de terrain international américain. Si certains s'enflamment pour ce renfort, Julien Huët, correspondant à Lyon du Parisien, est nettement moins enthousiaste.

L'OL mise sur un international américain, il n'y croit pas

L'OL et Venise tombent d'accord, Tessmann arrive https://t.co/MVF44UV3tU — Foot01.com (@Foot01_com) August 24, 2024

Ce dimanche, notre confrère lyonnais estime que croire que Tanner Tessmann est le joueur qui manquait à Pierre Sage et à l'OL ressemble à une douce illusion. « L’Américain Tanner Tessmann, dont l’arrivée en provenance de Venise est imminente, peut-il être l’homme de la situation ? On vous donne un indice : il n’a que 22 ans et évoluait la saison passée en deuxième division italienne… », ironise Julien Huët, qui ne partage pas le rêve américain de l'Olympique Lyonnais et remet en cause ce choix censé régler plusieurs problèmes dans l'effectif mis à la disposition de Pierre Sage. Cependant, après ce que l'on a vu samedi au Groupama Stadium, il est clair qu'un choix de plus ne sera pas de trop pour le technicien lyonnais qui traverser une première énorme tempête après seulement deux journées de Ligue 1.