L'OL et Venise tombent d'accord, Tessmann arrive

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Malgré la concurrence de dernière minute du Torino, l'Olympique Lyonnais a raflé la mise concernant Tanner Tessmann, le milieu de terrain américain de Venise.

Il va arriver en avion, mais pas en gondole, mais c'est désormais acquis, l'OL va enregistrer d'ici 48 heures la signature de Tanner Tessmann, le milieu international américain du club de Venise. Pour cela, le club de John Textor va débourser six millions d'euros, plus un pourcentage sur une future éventuelle plus-value, afin de racheter la dernière année de contrat du joueur, qui souhaitait bouger cet été et avait déjà donné son accord à Lyon depuis quelques jours.

Le Torino voulait défier l'OL, c'est raté

Dans ce dossier, l'Olympique Lyonnais devait faire face au désir du Torino de faire signer Tessmann, mais visiblement les arguments du club rhodanien ont été les bons. Selon L'Equipe, Tanner Tessmann devait rejoindre ce samedi la capitale des Gaules où il va d'abord passer sa visite médicale, avant de signer ensuite jusqu'en 2029 avec l'OL. Pierre Sage, qui réclamait du renfort dans ce secteur de jeu, a été entendu alors que l'on entame la dernière semaine du marché estival des transferts.