OL : Sylvinho n’a pas aimé sa colère, Dembélé prend un avertissement

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur de trois buts en deux journées de Ligue 1, Moussa Dembélé avait idéalement commencé sa saison. Avant la fameuse contre-performance à Montpellier (1-0).

A l’image de l'équipe dans son ensemble, l’attaquant de l'Olympique Lyonnais a déçu son entraîneur Sylvinho. A tel point que l’international Espoirs français est resté sur le banc au profit de Memphis Depay contre Bordeaux (1-1). De quoi provoquer la colère de l’ancien Parisien, rentré directement au vestiaire lorsqu’il s’est aperçu qu’il n’entrerait pas en jeu. Le genre de comportements que le coach lyonnais n’accepte pas.

« Depay jouera la plupart du temps à gauche avec nous. Il n’y a pas de problème dans ce genre de situation avec Moussa, a réagi Sylvinho. Je veux construire une mentalité de groupe. Les intérêts collectifs doivent être au-dessus des intérêts individuels. On ne peut être bon individuellement que si on l’est collectivement. J’ai un groupe, je dois gérer des athlètes, nous revenons donc à cette notion de mentalité collective. Le collectif doit passer au premier plan. »

Sylvinho prévient Dembélé

« Je n’accepte pas qu’un joueur se mette en avant, a prévenu le technicien brésilien. Je suis dans un grand club, structuré, mais qui ne gagne pas de titres. On ne gagnera rien tant que ce que je veux mettre en place ne sera pas acquis. A partir de ce moment-là, on pourra faire un pas de plus. Mon groupe de 23 joueurs est intelligent. Je peux accepter qu’un joueur soit contrarié, mais il devra répondre de ça sur le terrain. » A la fois rassuré et recadré, Dembélé a intérêt à se montrer vendredi à Amiens.