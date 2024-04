OL ‍: Lacazette va signer un authentique exploit contre le PSG

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Sorti sur blessure dimanche dernier, lors du dantesque OL-Brest, Alexandre Lacazette jouera contre le PSG. L'occasion pour le buteur lyonnais d'entrer un peu plus dans la légende du club.

A 32 ans, Alexandre Lacazette ne se doutait probablement pas que son retour à l'Olympique Lyonnais, validé par Jean-Michel Aulas en 2022 dans le cadre du fameux projet « ADN OL », allait être une telle réussite. Que ce soit l'an passé, où il a longtemps tenu tête à Kylian Mbappé au classement des buteurs de Ligue 1, ou cette saison, où il a tenu le club à bout de bras au plus fort de la crise, l'attaquant lyonnais a répondu présent. Le calme étant revenu à Lyon depuis que Pierre Sage a été nommé entraîneur, Alexandre Lacazette continue tout de même à tout donner pour son club de coeur, au point même de se sacrifier, comme cela a été le cas dimanche dernier en fin de match face au gardien brestois qui l'a mis KO. Cela n'empêchera cependant pas le Général d'être présent ce dimanche au Parc des Princes pour un PSG-OL très attendu. Un match pas anodin pour Lacazette.

Lacazette rejoint Juninho dans la légende de l'OL

L'entraîneur lyonnais ayant confirmé que son buteur vedette jouera tout ou partie de ce choc de la Ligue 1, cela va permettre à Alexandre Lacazette d'entrer un peu plus dans la légende de l'OL. Du côté du Progrès, on a fait les comptes et ce dimanche face au Paris Saint-Germain, le natif de Lyon disputera son 344e match sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Un score assez extraordinaire qui lui permet de rejoindre au classement un certain...Juninho, actuellement seul dixième. Dans l'équipe actuelle de l'OL, seul Anthony Lopes a fait mieux, le gardien international portugais en étant à 488 matchs avec Lyon, le numéro 1 étant évidemment le légendaire Serge Chiesa qui a joué 542 matchs avec l'Olympique Lyonnais. Même si Alexandre Lacazette a un sacré physique, il ne pourra jamais rejoindre Chiesa.