OL : Sylvinho en rêvait, le comptable de Lyon l'a calmé

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Pour combler le départ de Ferland Mendy au Real Madrid, l’Olympique Lyonnais a décidé de miser sur Youssouf Koné. Dans les prochains jours, le Malien va officiellement rejoindre le Rhône, où il sera en concurrence avec Fernando Marçal et Héritier Deyonge pour occuper le poste de latéral gauche. Mais initialement, le défenseur de Lille était bien loin d’être la priorité de l’entraîneur Sylvinho. Et pour cause, le Brésilien a longtemps milité pour la venue de Filipe Luis, libre de tout contrat depuis le 30 juin et la fin de son bail avec l’Atlético de Madrid.

Néanmoins, cette piste n’est plus d’actualité selon Bilel Ghazi. En effet, le journaliste de L'Equipe indique que l’Olympique Lyonnais a lâché l’affaire devant les prétentions salariales trop importantes de Filipe Luis. Pourtant, Sylvinho y a cru jusqu’au bout, Youssouf Koné étant également capable de jouer en défense centrale. Mais désormais, le rêve de l’entraîneur lyonnais est enterré. D’autant que, toujours selon le quotidien national, la première phase du mercato de l’OL est bouclée (Andersen compris). Désormais, les Gones se contenteront de compenser d’éventuels départs, notamment en attaque où Cornet, Depay ou encore Dembélé sont courtisés.