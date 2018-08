OL : Soumaoro après Denayer, l'OL y pense très fort

Dans : OL, Mercato, LOSC, Ligue 1.

Mardi, l’Olympique Lyonnais a officialisé le transfert de Jason Denayer en provenance de Manchester City pour 10ME bonus compris.

Une arrivée qui marque la fin du mercato à l’OL ? Pas certain, l’état-major rhodanien ayant la volonté de se renforcer avec un deuxième joueur en défense. Ruben Dias est évidemment la priorité, mais ce dossier traîne en longueur et la participation du Benfica Lisbonne aux barrages de la Ligue des Champions complique les négociations. Ainsi selon Le Progrès, l’OL explore une piste made in Ligue 1 déjà évoquée il y a quelques jours, celle menant à Adama Soumaoro.

« Dans sa volonté de renforcer définitivement son secteur central, le club surveille le défenseur lillois sachant que Lille a un besoin impératif de vendre » explique le quotidien régional, qui informe que la valeur marchande du joueur est comprise entre 12 et 15ME. Pourtant, le LOSC a refusé une offre colossale estimée à 20ME de la part d’Everton, à la fin du mercato anglais. Ce dossier ne sera donc pas évident pour Lyon, malgré la nécessité de vendre pour le LOSC. Par ailleurs, le Lokomotiv Moscou et plusieurs équipes allemandes sont également intéressés. « Les décideurs lyonnais et lillois se connaissent très bien comme en témoigne le récent transfert de Martin Terrier. Celui-ci va-t-il en appeler un autre ? » s’interroge Le Progrès, pour qui un transfert de Soumaoro à l’OL d’ici le 31 août est tout-à-fait envisageable…