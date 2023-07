OL ‍: Son général attaqué, John Textor à bout de nerfs

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor est au bord du craquage devant les difficultés dans le mercato lyonnais et les attaques sur ses joueurs. Car désormais, c'est de nouveau Alexandre Lacazette qui est ciblé par l'Arabie Saoudite.

Déçu de voir son club être freiné dans son mercato par la DNCG, l’Olympique Lyonnais tente de faire sauter cette restriction en faisant appel. Le club rhodanien sera vite fixé, mais en attendant, tout le monde bouge ses pions. Laurent Blanc s’agace de la lenteur du recrutement et estime presque logique qu’un joueur cadre parte cet été en cas de grosse offre. Pendant ce temps, les achats sont en effet coincés à l’image de la piste Renato Tapia qui est tombée à l’eau. Et concernant les ventes, John Textor tient absolument à tenir sa promesse de ne pas laisser partir des joueurs majeurs, soit des leaders de l’équipe soit des éléments à gros potentiels. Mais c’est difficile.

L'OL attaqué de partout !

En effet, les attaques se multiplient, et souvent avec des clubs à très gros moyens. Castello Lukeba fait rêver le RB Leipzig, Newcastle et Chelsea se battent pour Rayan Cherki tandis que le PSG accélère subitement pour Bradley Barcola. Pour le moment, l’OL a répondu négativement a toutes les sollicitations. Mais ce n’est pas fini. En effet, l’Arabie Saoudite, qui avait déjà tâté le terrain en juin pour Alexandre Lacazette, va repasser à l’assaut. Le club d’Al-Shabab, qui rêve clairement de l’attaquant français, compte faire une deuxième tentative dans les jours à venir, annonce CBS. Un nouvel assaut qui a le don de faire hurler John Textor, selon le média américain, alors que le propriétaire de l’OL essaye de s’opposer à toutes les attaques sur ses joueurs. Même si Alexandre Lacazette n’est plus un jeune prometteur, la perte du meilleur buteur lyonnais, revenu d’Arsenal il y a seulement un an avec une réussite insolente devant le but, serait un très mauvais message d’envoyé en vue de la saison, et John Textor en est bien conscient. L’Américain a déjà fait une sortie musclée contre les offres venues d’Arabie Saoudite le mois dernier, et ses moyens financiers hors-normes ont visiblement tendance à l’agacer, surtout quand cela peut grandement affaiblir son équipe.