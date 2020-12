OL : Slimani à Lyon, Juninho a un coup de coeur algérien

Dans : OL.

Actuellement en tête de Ligue 1, l'OL pourrait bien perdre Memphis Depay cet hiver. Pour le remplacer, Juninho n'a pas renoncé à Islam Slimani.

Deuxième attaque de Ligue 1 avec 34 buts inscrits, l'Olympique Lyonnais s'appuie sur un trio offensif ultra performant composé de Memphis Depay, Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere. Les deux derniers cités servant de dynamiteurs sur les ailes, tandis que le Néerlandais occupe le poste de faux 9 avec brio. Leaders du championnat à la trêve et sans la moindre compétition européenne à disputer, les hommes de Rudi Garcia ont toutes les cartes en mains pour titiller le PSG jusqu'au bout. Pour Kevin Diaz, l'OL doit garder son effectif intact pour espérer jouer le titre. Pourtant, la réalité pourrait être bien différente. Lassé de son faible temps de jeu, Moussa Dembele devrait quitter le club. Plus grave, Memphis Depay dispose d'un bon de sortie cet hiver pour éviter qu'il ne parte libre en juin prochain. Avec la perte de ses deux joueurs d'axe, l'OL doit donc impérativement recruter un nouveau buteur. Et pour cela, Juninho a une idée bien précise.

En grande difficulté avec les Foxes, Islam Slimani est la cible numéro 1 de l'OL affirme FootMercato. Barré par Jamie Vardy et Kelechi Iheanacho, l'Algérien n'a disputé que 19 petites minutes avec Leicester cette saison. Déjà courtisé par Lyon l'été dernier, l'attaquant s'était montré trop gourmand en terme de prétentions salariales. Actuellement en négociation avec son club pour résilier son contrat, le joueur de 32 ans pourrait donc rapidement être bien plus abordable financièrement parlant. Une situation que Juninho et les dirigeants lyonnais surveillent avec beaucoup d'attention. Très performant en Ligue 1 durant son passage à Monaco, Islam Slimani pourrait être une alternative intéressante en cas de départ de Memphis Depay.