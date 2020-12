OL : Lyon peut être champion, le mercato en décidera

Dans : OL.

Grâce à une incroyable série de 14 matchs sans défaites, l'OL s'est emparé de la tête du championnat juste avant la trêve.

Après un début de saison compliqué, les hommes de Rudi Garcia ont formidablement redressé la pente. Avec un 4-3-3 rôdé et une animation offensive retrouvée, l'OL peut se montrer ambitieux. Malgré cette bonne dynamique, Lyon pourrait bien perdre certains joueurs lors du mercato hivernal. Si Moussa Dembele n'est plus titulaire et ne sera pas retenu, Jean-Michel Aulas pourrait enregistrer une perte bien plus compliquée à remplacer. En fin de contrat en juin prochain, Memphis Depay risque de quitter le club pour une somme dérisoire d'environ 5 millions d'euros. À ce prix là, les prétendants seront nombreux. Au micro de RMC, Kevin Diaz a expliqué comment les Lyonnais peuvent jouer le titre jusqu'au bout.

« Je réclame des ambitions pour Lyon depuis quelques années déjà. En 2021, j’espère que l’OL ira jusqu’au bout. Je pense que les Lyonnais vont jouer le titre à fond. J’ai l’impression que les joueurs sont motivés pour ça, Rudi Garcia aussi, et Juninho bien sûr. Mais pour ce faire, Lyon doit garder Memphis Depay. L’OL doit conserver son effectif au maximum, quitte à faire tourner ses joueurs au fil des matchs. Peut-être qu’ils vont vendre Dembélé car il est dans une voie sans issue. Mais j’aimerais vraiment que l’OL arrive à challenger le PSG et pourquoi pas le LOSC jusqu’au bout. J’espère qu’on aura une lutte pour le titre à trois jusqu’à la fin. Ça apporterait un peu d’adversité en L1. Des recrues pour l’OL ? Lyon n’a pas les ressources pour acheter d’autres joueurs en janvier. Mais je souhaite que l’OL aille au bout avec ses meilleurs éléments en forme et sans blessures » a déclaré le consultant. Si les supporters lyonnais seront sans doute d'accord avec Kevin Diaz, la réalité économique du club pourrait bien pousser Jean-Michel Aulas à vendre certains joueurs.