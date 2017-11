OL : Sept interpellations autour d’OL-Everton

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

Aucun incident majeur n’a eu lieu autour de la rencontre entre Lyon et Everton de ce jeudi, mais sept interpellations ont tout de même été effectuées, raconte Le Progrès. Il s’agit de trois supporters anglais et quatre Lyonnais, pour des raisons différentes. Les Anglais arrêtés l’ont été pour outrage et violences envers des forces de l’ordre ou d’autres personnes.

Ce sont ensuite des Lyonnais qui ont été interpellés. Deux ont introduit des fumigènes dans l’enceinte du stade, un a jeté des projectiles sur le terrain et enfin le dernier s’est carrément introduit sur la pelouse peu avant la fin du match. Les sept hommes ont passé la nuit au poste de police.