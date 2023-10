OL ‍: Santiago Cucci désavoue déjà Fabio Grosso

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Avant-dernier de la Ligue 1 après huit journées disputées, l'Olympique Lyonnais traverse sa plus grosse crise au XXIe siècle. Même Fabio Grosso, le nouvel entraîneur, pense que la saison sera rude. Contrairement à Santiago Cucci qui voit un futur plus radieux.

Si le déclassement de Lyon a été progressif ces dernières années. Lors de cet exercice 2023/2024, il a pris une nouvelle ampleur. L'OL lutte pour sa survie en Ligue 1. Le contexte sportif comme économique est déplorable et la direction est jugée incompétente pour redresser la situation. Bien que l'effectif reste de qualité sur le papier, le club rhodanien ne compte aucune victoire en 8 matchs disputés. Lyon joue le maintien alors que l'objectif était clairement une qualification européenne en début de saison. Fabio Grosso sait que le club va vivre une saison plus que critique et qu'une place en première moitié de tableau à l'issue de la 34e journée est actuellement de l'ordre de l'utopie. Un avis qui n'est pas du tout partagé par Santiago Cucci, qui ne veut pas entendre parler de lutte pour la survie en Ligue 1 concernant l'OL.

Le président exécutif est ferme, l'OL n'est pas concerné par le maintien

« L’OL ne joue pas le maintien. Il va repartir et à partir du moment où on aura les résultats, ça va s’enchaîner. On ne va pas regarder en bas. On est fier, on va s’accrocher, il y a des valeurs à l’OL qui sont importantes. On est humble mais on va se battre et on va y arriver. On a les bonnes personnes aux commandes » a déclaré le président exécutif lyonnais dans une intervention sur OL Play. Santiago Cucci contredit Fabio Grosso et l'assure, Lyon n'est pas un club qui se bat pour se maintenir en Ligue 1. Cette mauvaise passe devrait prochainement se terminer, à en croire les dires du dirigeant lyonnais qui imagine plutôt une remontée spectaculaire des Gones. Le prochain match contre Clermont, lanterne rouge du championnat, sera décisif.