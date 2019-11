OL : Rudi Garcia n'a pas du tout aimé son Lyon sans dent

Dans : OL.

Rudi Garcia (entraîneur de l’Olympique Lyonnais après la défaite à Saint-Pétersbourg) : « On se devait de faire mieux, on n'a pas su le faire donc c'est vraiment dommageable. Après, rien n'est terminé, il va rester un dernier match. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra battre Leipzig, qui est la meilleure équipe du groupe selon moi. Si on ne pouvait pas gagner, il aurait au moins fallu revenir avec un match nul mais on n'a pas été capables de ça non plus. On a trouvé une équipe russe comme on la connaissait, solide derrière et qui joue aussi sur les coups de pied arrêtés et les attaques rapides. Ce qui m'a déplu, c'est qu'en première période on a manqué de sang-froid. Quand on a récupéré des ballons, on les a perdus peut-être trop rapidement. La première période n'est pas suffisante, pas avec les joueurs qu'on a. En seconde, c'était beaucoup mieux. Pendant 15 minutes, on a enfin pesé sur le match mais on a été trop stéréotypés. Il aurait fallu être capables de jouer tout le match comme on a joué le premier quart d'heure de la seconde période. Puis, on prend un but à un moment où on ne doit jamais prendre de but. Quand arrivent les cinq dernières minutes de la première période, on ne peut pas concéder de but. »