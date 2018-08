OL : Ruben Dias c'est fini, il vaut 100ME et a prolongé à Benfica !

Le feuilleton Ruben Dias a subitement pris fin ce mercredi soir du côté de l'Olympique Lyonnais. En effet, dans un communiqué, Benfica a annoncé que son défenseur, officiellement convoité par le club de Jean-Michel Aulas, avait prolongé son contrat jusqu'en 2023. De plus, sa clause libératoire serait passée, selon les médias locaux, de 45ME à 100ME, ce qui évidemment empêche tout paiement par l'OL de cette fameuse clause qui lui aurait permis de s'offrir Ruben Dias sans attendre l'accord de la formation portugaise. On ne sait pas encore si l'Olympique Lyonnais, qui a recruté Jason Denayer mardi, tentera une autre piste défensive ou en restera-là.

Rúben Dias has extended his contract with us until 2023. #WeAreBenfica #RúbenStays pic.twitter.com/gpIpLqXQ0f