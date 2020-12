OL : Rothen tape sur Garcia, c'est un peu abusé

Dans : OL.

Leader de la Ligue 1 à la trêve, l’Olympique Lyonnais a réalisé une première partie de saison exceptionnelle de régularité.

La formation de Rudi Garcia a enchaîné les victoires et en bonus, la qualité de jeu s’est considérablement améliorée au fil des semaines après le succès laborieux contre Saint-Etienne dans le derby. Malgré une forme resplendissante, des attaquants efficaces et un milieu de terrain monstrueux, l’Olympique Lyonnais refuse de dévoiler ses objectifs au grand jour. Dans une large interview accordée à RMC cette semaine, Rudi Garcia a par exemple refusé d’évoquer publiquement une quelconque intention de lutter avec le PSG pour le titre de champion de France. Un discours qui dérange profondément Jérôme Rothen, lequel n’a pas hésité à taper sur l’ex-entraîneur de Lille.

« J’ai du mal avec ce discours d’entraîneur où il demande à ses joueurs de cacher l’objectif. Quand tu fais une compétition, tu as envie que ton équipe gagne, non ? Tu ne commences pas un championnat pour être huitième à ce que je sache. Ce n’est pas parce que tu annonces tes ambitions qu’on va dire que tu manques d’humilité. Au contraire. C’est à travers ce genre d’entraîneurs qu’on a des interviews de joueurs de merde » a notamment lâché le consultant de l’After Foot, déçu par le discours tenu par Rudi Garcia en public. Reste maintenant à savoir si le coach de l’Olympique Lyonnais dévoile davantage ses objectifs et son ambition dans l’intimité du vestiaire, ce qui est très fortement probable. D’autant qu’au-dessus de lui, le coach de l’OL a un président qui déborde d’ambition, Jean-Michel Aulas n’ayant pas hésité à évoquer la première place bien avant que Lyon ne s’y installe.