OL : Il s'est frotté à Paqueta, il est encore sidéré

Dans : OL.

Lucas Paqueta est indéniablement le gros coup du mercato 2020 de l'Olympique Lyonnais. Et même en Ligue 1, on ne cache pas que l'ancien milanais est un joueur hors du commun.

Nombreux étaient ceux qui avaient des doutes lorsque moyennant 20ME l’OL est allé chercher Lucas Paqueta à l’AC Milan, un club où l’on ne voulait plus du milieu de terrain brésilien. Pourtant, c’est une évidence pour tout le monde, l’apport de Paqueta dans la réussite lyonnaise est énorme. Face au Paris Saint-Germain, le joueur brésilien de 23 ans a montré qu’il n’avait rien à envier aux stars du club de la capitale, et face à Nice il a enchaîné une nouvelle prestation de grande classe. Et si les supporters de l’Olympique Lyonnais peuvent remercier Juninho d’avoir fait le forcing afin d’obtenir ce transfert avec l’AC Milan, et Jean-Michel Aulas d’avoir financé ce deal, les adversaires de l’OL avouent avoir rarement eu l’occasion de croiser un joueur aussi doué que Lucas Paqueta.

S’exprimant ce mercredi dans les colonnes de L’Equipe, Brendan Chardonnet, défenseur du Stade Brestois, qui a croisé la route de Lucas Paqueta la semaine passée, admet qu’il est épaté par le talent du joueur lyonnais. « Défensivement, il est rugueux, solide sur ses appuis, il récupère pas mal de ballons. Mais après, avec sa patte gauche, il trouve des passes superbes pour ses attaquants. Il a beaucoup d'activité, il court beaucoup, il ne se cache jamais. Après son entrée en jeu, il a de suite imposé son emprise sur le milieu de terrain. Après le match, on s'est tous regardés entre nous, en se disant : ''Putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un milieu rayonner comme ça ! '' », explique le joueur du club breton. Du côté de l'Olympique Lyonnais on espère que cela va continuer, car avec un Lucas Paqueta à un tel niveau la formation de Rudi Garcia peut aller très loin en Ligue 1.