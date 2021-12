OL : Riolo accuse Aulas, c'est le clash !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le président de l'Olympique Lyonnais est pointé du doigt après les graves incidents du match entre le Paris FC et l'OL vendredi soir à Charléty.

Suspendu 5 matchs ferme par la commission de discipline de la Ligue de Football, Jean-Michel Aulas avait vivement réagi estimant que l’instance avait seulement répondu à la vox populi sans même tenir compte de la réalité des faits. « L’Olympique Lyonnais espère que le football ne rentre pas dans une ère où ceux qui sont les plus agressifs et crient le plus fort peuvent obtenir gain de cause ou changer le destin d’un match de cette manière », avait indiqué le club rhodanien. Mais forcément, après les violences de vendredi à Charléty, les accusations du patron de l’OL tombent un peu à plat et valent même une nouvelle volée de bois vert à Jean-Michel Aulas, tout comme ses récentes déclarations concernant un « acte isolé » lors de l’attaque de Dimitri Payet. Toujours prêt à en découdre avec le patron de Lyon, Daniel Riolo n’y est pas allé de main montre contre ce dernier.

Riolo et Aulas, le clash continue

Comment ne pas se demander si Aulas n’a pas une part de responsabilité dans cette soirée de fous ?? Quand on joue la victime et qu’on agite les complots …. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) December 17, 2021

Dans la foulée de l’interruption définitive du match Paris-OL, le journaliste de RMC a clairement accusé Jean-Michel Aulas d’avoir largement contribué à cette explosion de violence dans les tribunes du stade parisien. « Comment ne pas se demander si Aulas n’a pas une part de responsabilité dans cette soirée de fous ?? Quand on joue la victime et qu’on agite les complots …. Je ne sais pas si on mesure ce qu’il se passe à Charlety ce soir ! C’est surréaliste… ça ressemble clairement à un règlement de compte suite aux sanctions de la semaine… Encore un match arrêté et cette fois pas a cause d’un « isolé » mais de groupes de supp… notre foot coule … on attend les dirigeants de l’OL pour trouver des circonstances atténuantes… comme d’hab. Allez hop Lyon élimine de la coupe de France ! Ce club est à la dérive totale », a lancé un Daniel Riolo