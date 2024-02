OL ‍: Revenu du banc, Cherki veut la guerre désormais

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL a éliminé Lille de la coupe de France et a enchaîné un deuxième succès de rang. C'est d'autant plus intéressant que Pierre Sage a aligné deux onze différents. Rayan Cherki en a notamment profité pour marquer et afficher une ambition nouvelle à l'OL.

Le mercato hivernal a amené des joueurs en quantité à l'OL mais la qualité est aussi présente. Après avoir battu l'OM, les Lyonnais ont vaincu le LOSC avec un onze de départ différent par rapport à dimanche soir. Lacazette, Matic et Lopes ont laissé leurs places à Cherki, Tolisso et Perri. Cela n'a pas affecté l'OL qui a livré une nouvelle prestation complète et surtout victorieuse (2-1). La concurrence a fait du bien au groupe lyonnais, même à Rayan Cherki. Le jeune gone était le dépositaire du jeu en première partie de saison avant de glisser sur le banc dimanche soir. Son statut à l'OL est menacé mais cela ne l'effraie pas.

Combatif, prêt au sacrifice : le nouveau Cherki est là !

Au contraire, il a été décisif ce mercredi soir en inscrivant le second but lyonnais au terme d'un beau numéro individuel. On ignore l'impact psychologique sur lui qu'ont eu les récentes décisions de Pierre Sage mais Rayan Cherki s'est montré déterminé après le match. Il est prêt à tout pour se fondre dans le collectif lyonnais, les objectifs lyonnais de la fin de saison en dépendent.

💥 Gift Orban a marqué son premier but avec les Gones #OLLOSC https://t.co/tuUqH1oQmv — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 7, 2024

« Avec l’équipe on avait à cœur de tout donner. Rester sur les mêmes bases que face à l’OM. J’espère que l’on continuera à prendre du plaisir. (Jouer sur un côté) Ce n’est pas ce que je préfère, mais je le fais pour l’équipe. On ne va pas calculer si on est loin ou pas (de la finale). On fera la guerre à tout le monde. On va essayer d’aller le plus loin possible en Coupe de France », a t-il lâché au micro de beIN Sports. Un discours peut-être annonciateur d'un joueur transformé. Les supporters de l'OL l'espèrent, eux qui critiquent souvent l'état d'esprit nonchalant et individualiste de leur jeune protégé.