OL ‍: Il fixe un ultimatum à Laurent Blanc

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La situation est très délicate pour Laurent Blanc à l’OL après deux défaites pour débuter la saison et un mercato plus agité que prévu.

Il y a quelques mois, au moment de terminer la saison dans la peau du troisième de Ligue 1 sur la phase retour, Laurent Blanc ne s’attendait sans doute pas à vivre un début de saison 2023-2024 aussi chaotique. Le mercato est déjà une épreuve terrible pour le coach de l’Olympique Lyonnais, qui pensait que son effectif allait être renforcé par John Textor. Principalement en raison des contraintes imposées par la DNCG, ce n’est pas le cas. Pire, il semble s’être affaibli pour le moment avec le départ de Castello Lukeba tandis que Bradley Barcola pourrait suivre.

Daniel Riolo lance un ultimatum à Laurent Blanc

De plus, l’entraîneur de l’OL exige le recrutement d’un milieu défensif expérimenté depuis le mercato hivernal et ce renfort tant attendu n’est toujours pas arrivé. Cette frustration engendre des conférences de presse assez lunaires de la part du coach lyonnais et la dernière restera dans les annales. Au micro de RMC, Daniel Riolo a réagi à la situation difficile de Laurent Blanc et pour le journaliste de l’After Foot, l’ex-entraîneur du PSG a maintenant deux options : arrêter de se plaindre et se remettre sérieusement au boulot… ou démissionner. A Laurent Blanc de choisir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« Il vient à un moment avec un président (Aulas), il a un projet et des idées fixes en voulant absolument son 6 devant la défense. Il ne l'a pas. Lukeba, il voulait que le transfert ne se fasse pas trop tard. Tout ça, ok. Il y a une colonne de plaintes légitimes pour Blanc. Mais maintenant, on fait quoi ? » s’interroge Daniel Riolo avant de lancer un ultimatum à l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. « Soit il démissionne car ce n'est pas comme prévu soit il reste mais il faut arrêter de chouiner et bosser. Il faut décider ».

Un changement de coach nécessaire à l'OL ?

Et le chroniqueur de RMC de conclure. « Ce n'est pas un scénario délirant d'imaginer zéro point en quatre matchs (Nice et le PSG sont les deux prochains matchs de l’OL). Mais cette équipe, on ne me fera pas croire qu'elle ne peut pas faire mieux que ça. Peut-être faut-il un entraîneur qui va insuffler un nouveau souffle et pas quelqu'un qui va sans arrêt se poser des questions » estime Daniel Riolo, lequel semble plutôt favorable à un changement d’entraîneur à l’Olympique Lyonnais dans les semaines à venir. Reste maintenant à voir si John Textor, qui n’a pas l’habitude de laisser beaucoup de temps à ses coachs en période de crise, arrivera à la même conclusion.