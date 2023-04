OL-Rennes : Les images choquantes

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Ce n’est pas contre la réforme des retraites, mais la grève a été particulièrement bien suivie à Lyon ce dimanche.

A un horaire qui déplaisait déjà au public rhodanien, la mauvaise performance à Nantes en Coupe de France a provoqué la colère des fans. La plupart ont annoncé leur volonté de boycotter cette rencontre et leur annonce a été très suivie puisque le Groupama Stadium, d’une capacité de 60.000 places tout de même, ne comprenait que 15 à 18.000 spectateurs selon Amazon Prime. Un énorme vide qui donnait des images inhabituelles et une ambiance bien terne même si les supporters rennais arrivaient eux, à mettre de l’ambiance. Mais pour l’OL, le message est en tout cas passé, et le public lyonnais a divorcé de son équipe ce dimanche.