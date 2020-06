OL : Rennes bouillant sur Terrier, c’est 20 ME ou rien

Dans : OL.

Le départ de Mbaye Niang est loin d’être acté au mercato, mais du côté du Stade Rennais, on s’y prépare fortement.

En quête d’un successeur à l’international sénégalais, le club breton piste Serhou Guirassy. Toutefois, selon les informations obtenues par RMC, l’attaquant d’Amiens n’est pas le seul joueur offensif pisté par le Stade Rennais dans l’optique du mercato estival. En effet, la radio dévoile que Florian Maurice aimerait beaucoup s’offrir Martin Terrier, qu’il a bien connu à l’Olympique Lyonnais ces dernières années. Loin d’être un titulaire indiscutable dans la capitale des Gaules, l’ancien attaquant de Strasbourg et de Lille est jugé comme extrêmement prometteur par le directeur sportif breton. Un constat partagé à 100 % par Julien Stéphan, qui imagine parfaitement Terrier intégrer son 4-4-2, que cela soit sur le côté gauche ou dans une position de deuxième attaquant.

Florian Maurice veut Martin Terrier

« L'ancien buteur strasbourgeois dispose également d'intérêts de plusieurs clubs étrangers » indique par ailleurs la radio, pour qui Martin Terrier risque donc de crouler sous les offres. Mais avant de se mettre d’accord avec l’international espoirs français, le Stade Rennais va devoir trouver un terrain d’entente avec l’Olympique Lyonnais. Et cela risque de ne pas être chose aisée pour le troisième de Ligue 1 puisque selon l’insider Mohamed Toubache, l’Olympique Lyonnais attend près de 20 ME pour lâcher son attaquant, recruté pour un prix deux fois inférieur il y a deux ans. Reste maintenant à voir si le Stade Rennais, qui se montre ambitieux en ce début de mercato avec des offres à plus de 10 ME pour Salisu ou Badiashile, sera prêt à monter aussi haut pour un joueur tel que Martin Terrier. Le jeu en vaut-il la chandelle ? C’est aux dirigeants bretons de trancher à ce sujet…