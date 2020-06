OL : Rennes veut Terrier, Aulas envoie une colossale addition

Dans : OL.

Jugé comme très prometteur en interne, Martin Terrier fait partie des joueurs qui ne sont pas parvenus à s’imposer pleinement à Lyon.

A l’instar d’un joueur comme Bertrand Traoré, l’ancien attaquant du Racing Club de Strasbourg n’est jamais devenu un titulaire indiscutable, que ce soit dans l’esprit de Bruno Genesio ou de Rudi Garcia. Auteur de 6 buts toutes compétitions confondues cette saison, celui qui a également porté les couleurs de Lille ne figure toutefois pas sur la liste des joueurs à vendre, l’OL ayant bon espoir de le faire véritablement exploser avant de penser à une possible revente. En revanche, les plans des dirigeants lyonnais pourraient bien être bouleversés cet été car un club français est très intéressé par la perspective de recruter le natif d’Armentières au mercato.

Rennes courtise Martin Terrier

Et sans grande surprise, il s’agit du Stade Rennais, dont le directeur sportif Florian Maurice était à l’origine du recrutement de Martin Terrier à l’Olympique Lyonnais en janvier 2018. A en croire les informations obtenues par Mohamed Toubache, l’attaquant rhodanien « intéresse fortement le Stade Rennais ». Les discussions sont donc engagées pour un éventuel transfert de Martin Terrier, mais le deal ne sera pas facile à boucler pour le club breton puisque, toujours selon l’insider, « Lyon se montre très gourmand ». Il faut dire qu’à l’époque, Lyon, qui était en concurrence sur ce dossier avec l’Olympique de Marseille, avait payé 11 ME cash à Lille pour recruter Martin Terrier, avant de le prêter six mois à Strasbourg. On imagine donc aisément que Jean-Michel Aulas ait la ferme intention de rentrer dans ses frais en ne bradant pas Martin Terrier.

En décembre dernier, l’agent de Martin Terrier, Yvan Le Mée, s’exprimait sur Foot01 au sujet de l’avenir de l’attaquant de l’OL. Et conseillait notamment Rudi Garcia sur son utilisation. « On aimerait beaucoup que le club lui fasse confiance, et qu’ils n’aillent pas forcément chercher un joueur pour remplacer Depay. On voudrait qu’ils installent Martin derrière Dembélé. Car il a plus un style de neuf et demi qu’un joueur de couloir. Terrier - Dembélé, ça pourrait faire une très belle association offensive. Ils ont joué en équipe de France espoirs ensemble. Et je pense qu’à terme, ce sont deux joueurs qui peuvent monter avec les A. En plus, Lyon sait bien valoriser ses joueurs. Je pense que ce duo Terrier - Dembélé pourrait fonctionner, et que ça pourrait rapporter gros à Lyon ! » indiquait l’agent de Martin Terrier sur notre site. Reste maintenant à voir quels seront les choix de Lyon et de Rudi Garcia au sujet de l’ancien attaquant du LOSC.