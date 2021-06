OL : Réconcilié avec Aulas, Gonalons veut revenir

Dans : OL.

Après deux saisons passées à Grenade, Maxime Gonalons (32 ans) a donné satisfaction à ses dirigeants en Espagne. Mais selon la presse locale, le milieu défensif aimerait revenir en France et plus précisément à l’Olympique Lyonnais, son club formateur qu’il avait quitté sur un clash avec le président Jean-Michel Aulas.

Et si Maxime Gonalons faisait son retour en Ligue 1 ? L’hypothèse devient sérieuse si l’on en croit le média espagnol El Ideal. En effet, le milieu défensif de Grenade a des envies d’ailleurs. Ses performances ont donné satisfaction sur ses deux saisons passées en Liga. Mais pendant cette année marquée par la crise sanitaire, et durant laquelle les déplacements ont été difficiles voire impossibles, le Français a eu le mal du pays.

Grenade veut 4 M€ pour Gonalons

Du coup, Maxime Gonalons se verrait bien revenir dan l’Hexagone et plus précisément à l’Olympique Lyonnais. Un scénario auquel Grenade ne s’oppose pas, à condition de récupérer les quatre millions d’euros investis sur son transfert définitif. De son côté, l’Olympique Lyonnais, qui ne retiendrait pas le Brésilien Thiago Mendes, ne fermerait pas la porte à son pur produit. Mais le club rhodanien n’aurait pas l’intention de débourser le montant demandé par Grenade pour les deux dernières années de contrat de son milieu. Et visiblement, les positions des deux équipes seraient assez éloignées.

Un petit forcing de Maxime Gonalons pourrait peut-être débloquer la situation. En tout cas, ce dossier prouve que le natif de Vénissieux et Jean-Michel Aulas ont définitivement enterré la hache de guerre. On se souvient que l’ancien Lyonnais avait quitté son club formateur sur un clash avec le président de l’Olympique Lyonnais en 2017, alors que les deux parties négociaient une prolongation de contrat. Quatre ans plus tard, Maxime Gonalons et Jean-Michel Aulas pourraient se retrouver comme si de rien n’était.