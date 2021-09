OL : Rayan Cherki prévient le Real Madrid, il va faire une Benzema

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Rayan Cherki a du mal à se faire sa place à l’OL, mais cela ne l’empêche pas de se fixer des objectifs et des rêves de premier choix pour la suite de sa carrière.

Pépite de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki fait rêver les supporters rhodaniens, qui le voient déjà ramener l’OL vers les sommets. Pour le moment, le meneur de jeu a encore du mal à s’imposer chez les pros, mais le potentiel est énorme. Le Franco-Algérien a ainsi marqué les esprits cet été en affirmant, en évoquant quelques rumeurs de transferts, qu’il était très loin d’avoir accompli ce qu’il voulait avec Lyon, et qu’il était donc impensable pour lui de changer de club. Suivi notamment par le Real Madrid, Rayan Cherki compte donc bien prendre son temps, même si l’idée même de jouer un jour pour le club merengue le séduit. « Si j’ai un club de mes rêves ? Le club de mes rêves, c’est le Real Madrid », a fait savoir le joueur lyonnais dans une interview vidéo pour Onze Mondial.

Numéro 1 mondial, Rayan Cherki ?

Interrogé par des enfants sur ses ambitions, Cherki a joué le jeu, et a notamment été titillé sur sa capacité à devenir le meilleur joueur du monde. « Je pense que je peux le devenir, mais qu’avec le travail. Si ne ne travaille pas, je vais rien faire du tout », a prévenu le jeune lyonnais, bien placé pour savoir que son entraineur actuel, Peter Bosz, ne laisse pas sa chance aux joueurs qui ne se donnent pas à fond, et ce peu importe leur talent. En attendant, le chemin est encore long avant de pouvoir être le meilleur joueur du monde, mais Rayan Cherki sait ce qu’il lui reste à faire. Et si tout se passe bien, l’OL peut rêver d’envoyer un autre joueur au Real Madrid, plus de 10 ans après un certain Karim Benzema.