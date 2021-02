OL : Depay réclame 5ME pour rester à Lyon

Dans : OL.

Homme fort de Lyon cette saison avec 14 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, Memphis Depay vit peut-être ses dernières semaines à l’OL.

En effet, l’international néerlandais arrive en fin de contrat et pour l’heure, la tendance est clairement à un départ pour zéro euro au mois de juin. Jean-Michel Aulas a répété à plusieurs reprises que l’Olympique Lyonnais avait proposé une prolongation de contrat à son capitaine, mais que les différentes tentatives lyonnaises étaient restées vaines. Selon toute vraisemblance, Depay va s’envoler vers d’autres cieux cet été, alors que la Juventus Turin, le FC Barcelone ou encore le Borussia Dortmund s’intéressent à son cas. En ce début de semaine, Blasting News dévoile le salaire que Memphis Depay souhaiterait décrocher la saison prochaine.

Le média italien croit savoir que Memphis Depay veut signer un contrat à 5 ME par an dans l’optique de la saison prochaine, un salaire supérieur à celui qu’il perçoit actuellement à l’Olympique Lyonnais, et qui s’élève à environ 4,2 ME par an. Jean-Michel Aulas et Juninho souhaitent évidemment garder leur meilleur joueur, mais le contexte actuel (coronavirus, crise des droits télévisuels) n’incite pas vraiment à réaliser ce genre de folie. C’est ainsi que selon tout vraisemblance, l’OL ne s’alignera pas sur les exigences colossales de son attaquant star au mercato. Reste maintenant à voir quel club sera en mesure de payer un tel salaire à Memphis Depay. Le média italien croit savoir que la Juventus Turin, spécialiste dans le recrutement de joueurs libres, est plus que jamais sur les rangs et ne serait pas vraiment effrayé par les exigences du Néerlandais.