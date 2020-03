OL : Rayan Cherki, c'est la guerre Juventus-Barça-Madrid !

Dans : OL.

Malgré son jeune âge, Rayan Cherki suscite l'intérêt des plus grands clubs européens, et l'Olympique Lyonnais doit s'attendre à une farouche bataille pour garder son prodige.

Du haut de ses 16 ans, Rayan Cherki impressionne déjà toute l’Europe, et sa prestation récente avec l’équipe de Youth League de l’OL contre l’Atalanta a été très suivie de l’autre côté des Alpes comme l’explique CalcioMercato. En Serie A, la Juventus, adversaire de Lyon en Ligue des champions, ne cache pas son admiration pour Rayan Cherki, au point même que le média italien affirme que les dirigeants de la Juve auraient déjà prévenu Jean-Michel Aulas de leur intérêt très vif pour l’attaquant rhodanien, même si le président de l’Olympique Lyonnais ne semble pas vouloir laisser partir aussi vite Rayan Cherki dont il connaît l'énorme potentiel.

La Juventus n’est cependant pas la seule équipe à vouloir très rapidement faire une offre à Lyon pour son joueur de 16 ans. Le média italien précise que le FC Barcelone et le Real Madrid auraient déjà un vif intérêt pour Rayan Cherki considéré comme « l’un des principaux objectifs pour l’avenir ». Même si actuellement c’est Houssem Aouar qui est en tête de liste pour plusieurs de ces clubs, l’attaquant prodige de l’OL arrive en force et pourrait s’inviter plus vite que prévu au menu des prochains marchés des transferts. Mais si Transfermarkt évalue Rayan Cherki à 20ME, il est d’ores et déjà évident que la Juventus, le Real Madrid et le FC Barcelone devront mettre beaucoup plus pour l’arracher à Lyon.