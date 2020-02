OL : Le Real Madrid craque pour Cherki, c’est confirmé

Dans : OL.

Auteur de 3 buts et de 2 passes décisives avec les professionnels de l’Olympique Lyonnais cette saison, le jeune Rayan Cherki (16 ans) affole déjà l’Europe.

Après la victoire de l’OL en Coupe de France sur Nantes mi-janvier, match durant lequel le talent de Rayan Cherki a sauté aux yeux de l’Europe, Rudi Garcia expliquait comment il comptait s’y prendre pour protéger son petit prodige. « Je pense que ce serait dangereux au niveau de son intégrité physique de le faire trop jouer toute suite. Rayan est bien entouré, bien éduqué, poli, à l'écoute, intelligent, travailleur. On n'est pas comme ça si on n'a pas un entourage de qualité ». L’entourage de Rayan Cherki, justement, risque d’avoir un rôle prépondérant à jouer dans les prochaines semaines. Car en Espagne, le nom du prodige lyonnais de 16 ans est de plus en plus associé au Real Madrid.

En effet, Don Balon remet une pièce dans la machine en ce début de semaine, affirmant que Zinedine Zidane suit bien avec les yeux grands ouverts les performances de Rayan Cherki à l’Olympique Lyonnais. La manière dont la pression semble glisser sur les épaules du milieu offensif de l’OL a interpellé au sein de la Casa Blanca, où l’on estime que Rayan Cherki est promis à un grand avenir, et qu’il pourrait représenter un bel investissement pour l’avenir, au même titre qu’Eduardo Camavinga de Rennes. Pour l’heure, il n’est pas question pour le Real Madrid de passer concrètement à l’offensive dans le dossier menant à Rayan Cherki. Mais nul doute que si le talentueux milieu offensif de Lyon venait à se faire de nouveau remarquer d’ici à la fin de la saison avec de nouveaux buts et des nouveaux matchs comme celui de La Beaujoire, alors Zinedine Zidane et Florentino Pérez pourraient taper à la porte de Jean-Michel Aulas l’été prochain…