OL : Rafael après Marçal, les ventes s’enchaînent !

Le mercato de l’Olympique Lyonnais s’active. Outre le départ de Fernando Marçal, le club rhodanien devrait enregistrer un second mouvement dans les jours à venir.

L’opération dégraissage souhaitée par Rudi Garcia a officiellement débuté à l’Olympique Lyonnais. Ce dimanche, L’Equipe a confirmé l’imminence de la signature de Fernando Marçal à Wolverhampton en échange d’un chèque de 2 ME. Visiblement, l’ancien latéral gauche de Guingamp et de Benfica ne sera pas le seul Brésilien de l’OL à faire ses valises cette semaine. En effet, RMC annonce que Rafael est également tout proche de la sortie, le latéral doit de 30 ans ayant trouvé un accord avec le Besiktas Istanbul en Turquie.

« Troisième dans la hiérarchie des latéraux à droite derrière Léo Dubois et Kenny Tete, il aimerait changer d’air. Il s’est renseigné sur le club turc auprès de son compatriote Marcelo, qui y a évolué en 2016-2017 » indique le correspondant permanent de la radio à Lyon, Edward Jay, pour qui les départs de Rafael et de Fernando Marçal vont offrir plus de possibilités au jeune Melvin Bard, notamment convoité par le Bayern Munich. Reste maintenant à voir quelle indemnité de transfert l’Olympique Lyonnais va récupérer dans cette opération, alors que Rafael n’avait plus qu’un an de contrat. Au vu du salaire conséquent du joueur, on imagine que Juninho et Jean-Michel Aulas, qui étaient globalement pour le départ de l’ancien Mancunien, ne seront pas très gourmands. Désormais, c'est en attaque que l'OL va devoir dégraisser. Car au moment d'évoquer les situations de Bertrand Traoré et de Jeff Reine-Adelaïde sur TF1 ce dimanche matin, Rudi Garcia a confirmé que des départs étaient impératifs en attaque à Lyon, dont l'effectif est trop conséquent pour un club privé de coupe d'Europe.