OL : Marçal trouve preneur, départ acté pour 2 ME !

Titulaire indiscutable de Rudi Garcia durant le Final 8 de la Ligue des Champions, Fernando Marçal va quitter l’OL dans les prochaines heures.

Ce dimanche matin, le départ de Fernando Marçal était dans les tuyaux à l’Olympique Lyonnais. Mais rien n’indiquait que le Brésilien allait quitter la capitale des Gaules aussi rapidement. Or, il semblerait que l’ancien défenseur de l’EA Guingamp soit bel et bien tout proche d’un départ, et qu’il ne devrait plus être Lyonnais à l’occasion de la prochaine journée de Ligue 1 qui mettra Lyon aux prises avec les Girondins de Bordeaux vendredi prochain. En effet, le journal L’Equipe affirme en ce début d’après-midi qu’un accord a été trouvé entre l’OL et Wolverhampton pour le transfert de Fernando Marçal, moyennant 2 ME.

L’expérimenté défenseur de Lyon (31 ans) n’avait plus qu’un an de contrat dans la capitale des Gaules. En rejoignant un bon club de Premier League, il sécurise son avenir puisque le quotidien national indique que Fernando Marçal va s’engager pour les trois ans à venir, avec un salaire au moins équivalent à celui qu’il percevait à Lyon depuis sa signature en provenance de Benfica en juillet 2017. Ce départ va faire le bonheur de deux joueurs en manque de temps de jeu à l’Olympique Lyonnais depuis la venue de Rudi Garcia en octobre 2019 : Sinaly Diomandé (19 ans), « impressionnant » durant la préparation selon le quotidien national. Mais également Joachim Andersen (24 ans), excellent avec la Sampdoria de Gênes en 2018-2019 et que Lyon a recruté pour 25 ME l’été dernier. Mais qui n’est jamais parvenu à s’imposer en Ligue 1. Par ailleurs, ce départ va également conforter Melvin Bard dans la hiérarchie des latéraux gauches, où le départ de Youssouf Koné est toutefois espéré en interne.