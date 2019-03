OL : Rafael a la rage, il pense au Barça pour briller en L1

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Vainqueur de Montpellier dimanche au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais a réalisé la belle opération de la 29e journée.

En effet, les Gones ont profité de la défaite du LOSC pour revenir à quatre points de la deuxième place. La qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions, c’est clairement l’objectif de Jean-Michel Aulas en cette fin de saison. Et visiblement, le message du président rhodanien passe bien dans le vestiaire. Car les joueurs de Bruno Genesio sont obnubilés par cet objectif capital pour l’avenir du club, sur un plan sportif et économique.

La preuve avec ce témoignage de Rafael, lequel ne pense qu’à la qualification pour la Ligue des Champions, malgré sa situation contractuelle. « On a perdu contre le Barça, c’est dur, c’est la Champions League mais maintenant il faut y retourner, il faut penser à cela. La saison prochaine on veut rejouer la C1 » a-t-il confié, motivé comme jamais, alors même qu'il sera en fin de contrat en juin prochain. Un état d’esprit qui fera assurément plaisir à Jean-Michel Aulas. Et qui est sans doute celui de tous les joueurs de l’Olympique Lyonnais à l’aube de ce sprint final très attendu et qui reste pour l’heure indécis…