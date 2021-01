OL : Rabiot à Lyon, la Juventus a une idée

Dans : OL.

Dimanche soir, la Juventus Turin s’est véritablement fait manger au milieu de terrain par l’Inter Milan lors du derby italien à San Siro (2-0).

Titularisés par Andrea Pirlo face à l’Inter, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey et Rodrigo Bentancur ont subi la loi de Brozovic, Vidal et Barella. De toute évidence, la Juventus Turin est défaillante dans ce secteur de jeu et tentera de rectifier le tir lors du prochain mercato estival. Plusieurs pistes sont régulièrement évoquées en Italie afin de renforcer le milieu de terrain de la Vieille Dame. Le profil de Paul Pogba fait l’unanimité en interne, au même titre que celui d’un certain Houssem Aouar. Et à en croire les informations de Calcio Mercato, la Juventus est vraiment prête à tout pour recruter les deux Français, y compris incorporer de très bons joueurs dans les deals à venir.

Afin d’éviter les gros transferts, qui n’ont pas vraiment le vent dans le dos en cette période de crise sanitaire, la Juventus Turin est prête à expédier Aaron Ramsey ou Adrien Rabiot à Manchester United ou à l’Olympique Lyonnais afin de boucler les arrivées de Paul Pogba ou d’Houssem Aouar. De toute évidence, le Gallois et l’ancien milieu du PSG sont deux joueurs très intéressants pour l’Olympique Lyonnais. Mais sauf incroyable retournement de situation, Jean-Michel Aulas ne devrait pas accepter ce genre d’échange. En effet, le président de l’OL n’a jamais caché qu’il souhaitait récupérer la plus grosse somme possible en cash lors du transfert d’Houssem Aouar, plutôt que de négocier un échange. De plus, les émoluments de Rabiot et de Ramsey à la Juventus Turin sont très certainement hors d’atteinte pour un club de la dimension de Lyon, encore plus en cette période si particulière. Il est en revanche possible qu’un terrain d’entente soit trouvé avec Manchester United dans le cadre du transfert de Paul Pogba, les Red Devils ayant nettement de quoi payer Rabiot et Ramsey…