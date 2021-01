OL : Trop beaux pour Lyon ? Riolo allume Depay et Aouar

Dans : OL.

Dans une interview croisée pour Canal +, Memphis Depay et Houssem Aouar n'avaient pas caché leur volonté de quitter l'OL pour rejoindre un top club européen.

Battus par Metz à domicile (0-1), les Lyonnais sont les grands perdants de cette 20e journée de Ligue 1. Leader avant le début du week-end, les hommes de Rudi Garcia ont payé cher leur contre-performance, puisque le PSG et Lille sont passé devant au classement. Quelques heures avant le match, un entretien croisé entre Memphis Depay et Houssem Aouar était diffusé sur Canal +. Une interview durant laquelle les deux joueurs n'ont pas hésité à évoquer leurs envies d'ailleurs, mettant l'OL au second plan européen. Au micro de l'After Foot, Daniel Riolo a sévèrement critiqué les propos des deux joueurs lyonnais.

« L’interview croisée entre Aouar et Memphis… Je n’en peux plus de ce genre d’interviews ! Moi, ça me soule. Je sais que la L1 est un championnat mineur, et ça va être pire sans argent, mais je n’en peux plus de ces joueurs-là… En plus, Aouar est un gamin de Lyon. Depay dit qu’Aouar sera encore plus fort quand il partira… Les deux se pensent trop bien pour l’OL. Ça me gonfle. Je sais qu’on ne peut pas empêcher les gens d’y penser, il ne faut pas être hypocrite. On a un tel désamour pour nos clubs, pour notre football, et cette année nous aura peut-être fait un mal définitif… Tu peux le penser ça, mais ne le dit pas. C’est difficile d’entendre ça. Memphis dit ça depuis son premier jour à Lyon, il s’estime beaucoup mieux que le club. Mais Aouar, c’est pénible… » s'est plaint le journaliste. En fin de contrat en juin, le Néerlandais quittera l'OL libre à la fin de la saison. De son côté, Houssem Aouar est courtisé par Arsenal et la Juventus, mais devrait rapporter une belle somme à son club formateur.