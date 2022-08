OL : Qui veut de Jérôme Boateng ? Personne !

Dans : OL.

L'OL a besoin de faire de la place dans son vestiaire, et s'il y a bien un joueur dont la situation interpelle c'est évidemment Jérôme Boateng. Le défenseur international allemand est au placard et Lyon veut s'en séparer.

Il y a un an presque jour pour jour, dans ce qui ressemblait clairement à du panic buy aux dernières heures du mercato, l’Olympique Lyonnais faisait signer pour deux ans Jérôme Boateng, laissé libre par le joueur du Bayern Munich. Pour l’OL, la venue du champion du monde 2014 était un vrai joli coup, pour preuve le communiqué officiel annonçant ce renfort : « L’Olympique Lyonnais se réjouit de l’arrivée de Jérôme Boateng qui répond parfaitement à la stratégie de recrutement que l’OL et Peter Bosz s’étaient fixés. L’entraîneur lyonnais, qui avait dans un premier temps souhaité prendre le temps d’observer la totalité de son effectif, avait ciblé plusieurs profils de joueurs afin de renforcer l’effectif, privilégiant des joueurs très expérimentés et dotés d’un état d’esprit remarquable ». Un an plus tard, on ne peut faire qu’un constat d’échec, et le même Peter Bosz ne veut désormais plus entendre parler du joueur de 34 ans. Reste que Boateng a signé pour deux ans.

Jérôme Boateng n'a aucun club sur sa liste

Et même si l’Olympique Lyonnais a tenté de trouver un point de chute à son défenseur, y compris en le libérant de sa dernière année de contrat afin qu’il négocie plus facilement, pour l’instant c’est un échec total. A neuf jours de la fin du marché des transferts, Jérôme Boateng est toujours un joueur de l’OL et rien n’indique que cela va changer. Dans Le Progrès, on fait un constat brutal concernant le défenseur allemand, « les clubs intéressés par son profil ne se bousculent pas. » Si des contacts avaient été évoqués en Turquie, où l’on apprécie ce genre de profil, rien de sérieux ne s’est concrétisé et du côté de Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot on doit commencer à avoir de gros doutes sur une issue heureuse dans ce dossier.