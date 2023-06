OL ‍: C'est fait, Rayan Cherki rejoint l’empire Mbappé ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La mère de Kylian Mbappé a lancé sa structure de conseil de joueurs et un certain Rayan Cherki a d’ores et déjà rejoint Fayza Lamari.

En plus de représenter ses deux fils, Kylian et Ethan Mbappé, Fayza Lamari va gérer la carrière de Rayan Cherki. En effet, à en croire les informations de L’Equipe, la mère du capitaine de l’Equipe de France a lancé sa structure qui assurera notamment la représentation de joueurs professionnels. Fayza Lamari ne gérera pas seule cette société puisqu’elle sera rejoint par un ou plusieurs agents licenciés FFF. A cet instant, seul trois joueurs de la nouvelle « galaxie » Mbappé sont connus : Ethan Mbappé, Kylian Mbappé… et Rayan Cherki.

Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais va en effet rejoindre cette nouvelle structure. Une information qui n’est pas vraiment étonnante quand on sait que le Paris Saint-Germain avait fait de Rayan Cherki l’une de ses priorités du dernier mercato hivernal… sous les conseils de Kylian Mbappé et de son entourage. A l’époque, le club de la capitale avait soumis une proposition officielle au club parisien de l’ordre de 10 millions d’euros. Une proposition que Jean-Michel Aulas avait jugée ridicule et que le président de l’OL avait balayé d’un revers de la main.

Le PSG va-t-il se relancer sur la piste Cherki ?

Dans le cas où Kylian Mbappé resterait au PSG pour la saison à venir, ce qui est fort probable à en croire son discours des derniers jours, il sera curieux de voir si le club parisien relancera ou non son intérêt pour Rayan Cherki. Dans tous les cas, il semble improbable de voir l’OL se débarrasser de celui sur qui il bâti son projet en compagnie de Castello Lukeba et Bradley Barcola. En cas de transfert de Cherki, il faudra de toute façon revoir nettement à la hausse la proposition de seulement 10 millions d’euros soumise il y a six mois. Mais en tout cas, les collusions entre la présence de Cherki dans l'écurie de la mère de Mbappé et le mercato du PSG seront suivies de près, notamment par ceux qui estiment que le clan de l'ancien monégasque prend une ampleur considérable dans le club parisien.