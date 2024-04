Mettre l'OL à terre, il annonce la couleur

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, l'OL reçoit l'AS Monaco. Un choc de taille pour les Gones, qui devront réagir après leur débâcle face au Paris Saint-Germain.

L'OL compte terminer sa saison de la meilleure des manières. Un titre est jouable en Coupe de France, tout comme une qualification européenne via le championnat. Pour cela, il faudra élever le niveau de jeu. Contre le PSG dimanche dernier au Parc des Princes, les hommes de Pierre Sage ont montré des lacunes importantes. Une réaction est attendue contre l'AS Monaco au Groupama Stadium. Un Monaco dauphin du PSG et en très belle forme qui arrivera à Lyon pour faire un coup et assurer sa place en Ligue des champions. Adi Hütter ne compte faire aucun cadeau aux Gones.

Monaco veut enchainer à Lyon

Face à la presse, l'Autrichien a lancé un message clair à ses troupes, étant plus motivé que jamais pour faire un coup à Lyon. « Ils avaient mal commencé la saison et ont fait plusieurs changements de coach. Depuis l’arrivée de Pierre Sage, ils sont en très bonne forme et ont pris 34 points comme nous. Mon équipe aime jouer ce type de matchs. Face à Brest et Lille, nous avons fait du bon travail et réussi deux clean sheets, il faut continuer le processus. C’est vrai que nous sommes dans une bonne forme mais nous n’avons pas encore atteint notre objectif car nous voulons terminer à la deuxième place. Je veux donc que mes joueurs restent focus », a notamment indiqué Adi Hütter, qui souhaite voir ses joueurs au top de leur forme pour aller faire un coup à Lyon. Surtout que les Gones restent une équipe en forme et auront à coeur de repartir de l'avant. L'objectif, arriver en pleine bourre pour la finale de la Coupe de France le 25 mai prochain à Lille face au Paris Saint-Germain. Le match contre Monaco sera un très bon test.