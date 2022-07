L'OL donne Jérôme Boateng en Turquie

Dans : OL.

Après le départ de son capitaine Marcao au FC Séville, Galatasaray cible le défenseur lyonnais Jérôme Boateng.

Cette semaine, Galatasaray a perdu son taulier en la personne de Marcao, capitaine du club, qui a été transféré au FC Séville pour près de 15 millions d’euros bonus compris. Le Brésilien est le choix du club andalou afin de compenser le départ de Diego Carlo du côté d’Aston Villa. Le jeu des chaises musicales se poursuit et désormais, c’est à Galatasaray de chercher un défenseur central afin de combler la perte considérable de Marcao. Le club turc pourrait bien trouver son bonheur en Ligue 1 puisque selon les informations de Milliyet, le profil de Jérôme Boateng plait beaucoup à l’état-major de Galatasaray. Après une première saison cauchemardesque à l’Olympique Lyonnais, le champion du monde 2014 aimerait s’imposer dans le Rhône. Mais l’état-major de l’OL n’est pas vraiment sur la même longueur d’onde et aimerait se débarrasser de l’Allemand.

Des premières discussions ont ainsi été entamées entre les dirigeants de Galatasaray et les représentants de Jérôme Boateng. L’Allemand aimerait rester à l’OL, mais ne s’obstinera pas s’il reçoit une offre correcte. Pour l’heure, les Turcs ne se sont pas encore alignées sur le salaire confortable perçu par Jérôme Boateng à l’OL. Logiquement, l’ex-défenseur du Bayern Munich ne fera aucun effort financier mais dans le cas où Galatasaray accepterait de lui payer le salaire qu’il perçoit à Lyon, alors Jérôme Boateng accepterait de s’en aller. Ce ne sont en tout cas pas Vincent Ponsot et Jean-Michel Aulas qui s’opposeront au départ de l’international allemand puisque le média turc croit savoir que Lyon acceptera un départ libre de Jérôme Boateng, lequel est lié à l’OL jusqu’en juin 2023. Le club rhodanien, qui souhaite dégraisser massivement cet été (Aouar, Paqueta, Kadewere), tient peut-être un premier départ qui fera le plus grand bien à la masse salariale du club.