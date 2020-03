OL : Plus de doutes, Chelsea fonce sur Dembélé

Dans : OL.

Sèchement critiqué ces dernières semaines à l’OL, Moussa Dembélé a toujours une cote d’enfer en Angleterre, où Chelsea et Manchester United le suivent dans l’optique du mercato.

Sur l’antenne de RMC mardi soir, Christophe Dugarry critiquait sévèrement le niveau de jeu du buteur lyonnais. « Tous les contrôles sont compliqués. Toutes les conduites de balle, c’est la cour des miracles. Ce garçon doit travailler. Il y a tellement de choses à revoir chez ce garçon quand il court, quand il dribble, quand il contrôle » indiquait l’ancien attaquant de l’Equipe de France. Reste que malgré ses défauts, Moussa Dembélé est l’un des attaquants les plus courtisés en Premier League. Et la tendance se confirme une fois de plus dans la presse anglaise en ce milieu de semaine puisque le Daily Star indique que Chelsea fond totalement pour le buteur de l’OL.

Auteur de 22 buts et de 7 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’ancien attaquant du Celtic Glasgow est tout simplement la priorité des Blues pour occuper le poste d’avant-centre la saison prochaine. Dans un monde idéal, Chelsea aimerait recruter Timo Werner, Jadon Sancho et Moussa Dembélé afin de se bâtir une ligne d’attaque toute neuve pour la saison prochaine. Mais le média britannique indique sans surprise qu’il sera très délicat pour ne pas dire impossible de recruter à la fois l’attaquant de l’OL, celui de Leipzig et le prodige du Borussia Dortmund. A priori, c’est le dossier menant à Moussa Dembélé qui est le moins compliqué à boucler en raison d’une concurrence moins féroce et d’un prix plus abordable. Pour lâcher son attaquant de 23 ans, Jean-Michel Aulas pourrait réclamer une somme comprise entre 60 et 70 ME. Une broutille pour Chelsea, privé de recrutement l’été dernier et qui entend bien se montrer très offensif sur le marché des transferts en 2020…