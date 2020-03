OL : Dugarry s'y met, le complot des consultants contre Dembélé

Dans : OL.

Homme fort de l’Olympique Lyonnais en attaque depuis la blessure de Memphis Depay le 15 décembre dernier, Moussa Dembélé est sous le feu des critiques ces dernières semaines.

Peu en vue contre la Juventus Turin ou face au Paris Saint-Germain, l’ancien buteur du Celtic Glasgow est loin de faire l’unanimité chez les observateurs. Ce week-end, Daniel Riolo y allait fort en indiquant que des joueurs comme Mbaye Niang ou encore Ludovic Ajorque n’avaient rien à envier à Moussa Dembélé, que certains voient pourtant aux portes de l’Equipe de France. Cette fois, c’est au tour de Christophe Dugarry de taper sur l’avant-centre de l’Olympique Lyonnais. Pour l’animateur de Team Duga sur RMC, c’est surtout le manque de maîtrise technique de Moussa Dembélé qui lui fait cruellement défaut pour passer un cap supplémentaire dans sa carrière.

« Dembélé reste un problème au niveau du jeu, de l’élaboration du jeu. Ça a beau être un finisseur, je suis désolé mais avant de finir, il faut se les créer les occasions. Je trouve que c’est toujours aussi compliqué. Je lui souhaite le meilleur, je n’ai rien contre lui, mais quand je vois que ce garçon a une cote à 60-70 ME… Quand on a autant de difficulté à manier le ballon… Tous les contrôles sont compliqués. Toutes les conduites de balle, c’est la cour des miracles. Ce garçon doit travailler. Il y a tellement de choses à revoir chez ce garçon quand il court, quand il dribble, quand il contrôle… Alors sa présence est très bonne, il marque des buts, il a des statistiques, il n’y a pas de problème, mais ça n’ira pas plus loin. Ce garçon ne travaille pas sa qualité technique, ça va être compliqué » a expliqué Christophe Dugarry, qui attend de voir à quel prix Moussa Dembélé sera vendu cet été avant de croire à un transfert à plus de 60 ME au mercato…