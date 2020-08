OL : Pierre Ménès ricane avec « le clown Rudi Garcia »

Dans : OL.

Moqué et attaqué pour sa capacité à ne pas gagner les gros matchs, Rudi Garcia vient de mener l'OL à la victoire contre la Juventus et Man City. Pierre Ménès applaudit.

Rudi Garcia avait mené l’Olympique de Marseille en finale de l’Europa League, mais cela ne l’a pas empêché de se faire découper lorsqu’il est parti de l’OM. En rejoignant l’Olympique Lyonnais, il a aussi subi d’énormes critiques alors qu’il n’a même pas eu l’occasion de finir la saison de Ligue 1, Rudi Garcia étant qualifié de coach incapable de gagner les rencontres avec un énorme enjeu. Pourtant l’OL vient en une semaine de sortir la Juventus et Manchester City en Ligue des champions, un double exploit qui n’est pas que le fruit du hasard. Pour Pierre Ménès, cette performance devrait inciter certains supporters lyonnais à baisser d’un ton et à reconnaître que leur entraîneur est quand même au niveau des attentes.

Sur son blog, Pierre Ménès a remis les pendules à l’heure sur ce sujet. « Alors évidemment, la demi-finale de l’OL face au monstre de Bavière sera compliquée. Mais on peut aussi se dire que le Bayern ne va pas en mettre huit à tous les matchs. Et puis un mot sur Rudi Garcia pour clore ce post. J’ai hâte de voir la réaction des supporters lyonnais qui dézinguent en permanence leur coach sur Twitter. Parce que leur entraîneur bidon, celui qu’ils déguisent régulièrement en clown, vient de sortir la Juve et Manchester City et d’emmener Lyon à ce stade de la compétition pour la deuxième fois de son histoire, dix ans après la première. Pas mal pour un mec qui avait la réputation de ne jamais gagner un gros match », fait remarquer le consultant de Canal+.