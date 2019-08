OL : Sylvinho ne sera pas viré au premier coup dur, Aulas est clair

Dans : OL, Ligue 1.

La série des matches de préparation de l'Olympique Lyonnais a fait naître les premiers doutes sur la capacité de Sylvinho de trouver les bons réglages avec un effectif pourtant solide. Tout cela s'est propagé sur les réseaux sociaux, les pro-Sylvinho se retrouvant en face à face avec les pro-Genesio. Mais pour Jean-Michel Aulas, le technicien brésilien, qu'il a recruté à la demande de Juninho, mérite qu'on lui laisse du temps afin de trouver ses marques. Pour le président de l'OL, inutile donc de s'énerver, Sylvinho est bien le coach qu'il faut à Lyon et aucune menace ne plane sur lui à trois jours de la reprise de la Ligue 1.

Le message de JMA est clair. « Il y a toujours une prise de risques. On a changé tellement de choses ! Imaginez le PSG qui change de directeur sportif, d'entraîneur et perd trois de ses meilleurs joueurs, il n'aurait pas la certitude de progresser. Mais on a la conviction de construire un avenir souriant. Il faut nous faire confiance. Et si Sylvinho n'a pas d'expérience de numéro 1, son expérience de joueur et sa personnalité me laissent penser qu'il faut lui donner un peu de temps, ce que l'on va faire », prévient, dans L'Equipe, le président de l'Olympique Lyonnais, conscient que chaque sortie de l'OL va être disséquée comme jamais ces dernières saisons.