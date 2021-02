OL : Pierre Ménès détruit la thèse du complot

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a facilement battu Strasbourg (3-0) samedi soir. Un succès facilité par l'expulsion de Thomasson dès la 14e minute. Pierre Ménès révèle pourquoi ce dernier a vu rouge.

Adrien Thomasson a joué un sale tour à ses coéquipiers alsaciens en se faisant expulser à la 14e minute du match OL-Strasbourg. Un événement intervenu dans une action un peu confuse, car si le milieu de terrain a logiquement pris un avertissement suite à une faute sur Thiago Mendes, c’est en semblant parler à l’arbitre que ce dernier a sorti le rouge. Autrement dit, Adrien Thomasson, qui n’est pas coutumier du fait, aurait eu des mots peu courtois à l’intention d’Amaury Delerue, qui n’a pas hésité avant de renvoyer vers les vestiaires le joueur strasbourgeois. Evidemment, la décision a fait causer, comme à chaque fois qu’un joueur se fait expulser contre l’Olympique Lyonnais, la thèse d'un complot dirigé par Jean-Michel Aulas étant de sortie. Mais pour Pierre Ménès, que l’on sait très proche du président du RCSA, l’explication du carton rouge mis à Thomasson est à la fois simple et un peu stupide.

Le consultant de Canal+ a en effet eu des explications. « Lyon a très facilement disposé d’une équipe de Strasbourg fantomatique et étrangement tripatouillée par Laurey. Et alors que le Racing était déjà en grande difficulté en début de rencontre, l’expulsion de Thomasson pour un coup de pied sur Mendes n’a pas aidé. Alors, selon mes infos, les paroles déplacées prononcées ensuite par l’Alsacien et qui lui ont valu son second carton jaune n’étaient pas adressées à l’arbitre mais à un joueur lyonnais. OK, mais quand tu viens de mettre un coup de pompe volontaire et de prendre un jaune, la moindre des choses, c’est de te faire petit », fait remarquer, sur son blog, Pierre Ménès qui ne comprend par l’attitude du joueur alsacien, victime tout de même d’un quiproquo. Ce même si les insultes à un adversaire sont autant sanctionnables que celles envers un officiel dans les lois du jeu.